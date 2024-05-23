Семья с двухлетним ребенком сгорела в пожаре под Нижним Новгородом

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В Нижегородской области супруги и ребенок погибли при пожаре

В поселке Димара Нижегородской области семья из трех человек погибла при пожаре в частном доме. Среди сгоревших — двухлетний ребенок, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу нижегородского главка МЧС.

Пламя вспыхнуло ночью четверга, 23 мая, в Димаре (городской области Выкса). После возникновения пожара на место прибыли спасатели, и при тушении горящего дома обнаружили тела трех погибших.

Огонь успел распространиться на 72 квадратных метра.

«Причину произошедшего установят дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В результате ЧП погибли муж, жена и их ребенок. В сгоревшем доме не был установлен пожарный извещатель, отметили спасатели.