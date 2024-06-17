Самбист из Королева стал победителем игр БРИКС

Спортсмен из наукограда Степан Солдатенков выиграл золотую медаль на соревнованиях по самбо международных игр БРИКС в Казани. Действующий чемпион России выступал в составе национальной сборной, передает пресс-служба администрации городского округа.

В финальной схватке королевский самбист победил спортсмена из Узбекистана в весовой категории свыше 98 килограммов Нурбека Тураева со счетом 4:1.

Игры БРИКС собрали более четырех тысяч спортсменов из 90 стран, которые приехали в Казань, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Вrazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года.

Спортивные игры стран БРИКС — ежегодное международное мультиспортивное мероприятие, организуемое странами БРИКС с 2016 года.

Мероприятие обычно организуется той страной, которая председательствует в группе БРИКС.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.