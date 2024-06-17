Красногорск принял юношеский сверхмарафон 15 июня

15 июня в Москве с нулевого километра Красной площади стартовал историко-патриотический детско-юношеский сверхмарафон «ПАМЯТЬ и СЛАВА, 80!», передает пресс-служба администрации городского округа.

Участники пробегут от Москвы до Минска и финишируют 26 июня на площади Победы в центре белорусской столицы.

В этом году уже в 24-й раз пройдет детско-юношеский сверхмарафон. Его маршрут составит 900 километров и пройдет через 17 городов. Одним из них стал и Красногорск.

Радушное гостеприимство оказал парк культуры и отдыха «Ивановские пруды». Встреча сопровождалась танцевальными номерами в исполнении творческих коллективов городского округа Красногорск.

С 15 по 26 июня участники сверхмарафона пронесут эстафету памяти, спорта и здорового образа жизни по местам героического прошлого наших предков.

Маршрут проходит через следующие города: Москва, Красногорск, Волоколамск, Можайск, Гагарин, Вязьма, Дорогобуж, Смоленск, Красный, Дубровно, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.