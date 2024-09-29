Армия Израиля утверждает, что убила еще одного лидера «Хезболлы»

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ЦАХАЛ: ликвидирован еще один из лидеров «Хезболлы» Набиль Каук

Израильская армия уничтожила члена центрального совета «Хезболлы» Набиля Каука. Он был ликвидирован в Бейруте, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Каука был убит 28 сентября. В ЦАХАЛ утверждают, что он был одним из тех, кто планировал удары по Израилю со стороны Ливана.

Член центрального совета «Хезболлы» регулярно выступал в ливанских СМИ. Он представлял организацию в военной, политической и стратегических сферах.

Ранее сообщалось, что Израиль предупредил США о покушении на Насраллу в последний момент. Это разозлило главу Пентагона Ллойда Остина.