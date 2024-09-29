В США разозлились из-за того, что Израиль не предупредил об убийстве Насраллы
ABC: Израиль предупредил США о покушении на Насраллу в последний момент
Министр обороны Израиля Йоав Галлант рассказал главе Пентагона Ллойду Остину о том, что ЦАХАЛ собирается атаковать главу организации «Хезболлах» Хасана Насраллу, только в последний момент. Это разозлило американского политика и привело в ярость, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление телеканала ABC News.
Американское военное ведомство считает, что убийство Насраллы спровоцирует в регионе большие риски. Ливан может дать военный ответ.
Однако США не смогут подготовиться к атаке «Хезболлы» так быстро.
Ранее сообщалось, что Израиль сбросил 85 авиабомб во время уничтожения главы организации «Хезболлах». Их масса была одна тонна.