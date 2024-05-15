Арестованный кадровик Минобороны Кузнецов за 4 года приобрел участок и «Волгу»

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, которого обвиняют во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советскую машину «Волга», 15 соток земли и долю в квартире, сообщает РИА Новости .

Кузнецов с женой, по информации из деклараций, жили относительно скромно. Семья в 2015–2019 годах приобрела два автомобиля и участок земли площадью 1,5 тыс. кв. м, квартиру. Доход кадровика Минобороны в 2019 году был более 4,5 млн рублей, что на 1 млн больше, чем в 2015 году.

В 2015 году у Кузнецова и его жены были две квартиры — на 72,2 и 156,5 кв. м, а еще BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги — Nissan Tiida. В 2016 году они купили квартиру в 156,5 кв. м в долевую собственность, а вторая квартира в декларации не числилась.

В 2017 году у Кузнецовой появился автомобиль Audi A7, спустя год он пропал, но супруги купили два земельных участка. В 2019 году у жены в собственности зафиксировали нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 кв. м. Кузнецов приобрел советский автомобиль «Волга».

С 2023 года декларации военных перестали публиковаться в общем доступе.

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан 14 мая по подозрению во взятке в особо крупном размере. Квартиру кадровика МО обыскали и нашли деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн рублей.

Суд арестовал Кузнецова по подозрению в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозревают в незаконном получении в собственность дома в Краснодаре.