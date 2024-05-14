Арестованному главному кадровику Минобороны вменяют взятку домом
Глава кадровой службы Минобороны Кузнецов мог незаконно получить дом
Глава кадровой службы Минобороны Юрий Кузнецов мог незаконно получить в собственность дом в Краснодаре, оформленный на его супругу, пишет «Коммерсант».
Дом стоимостью свыше 30 млн рублей Кузнецов получил от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Это была взятка за содействие в получении подрядов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб, указано в статье.
Как считают следователи, бизнесмен фактически подарил супруге Кузнецова особняк площадью более 1 тыс. кв. м. в Краснодарском крае.
Ранее Кузнецов был арестован на два месяца. Аналогичную меру пресечения суд назначил и Мартиросяну.