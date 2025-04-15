Арестован еще один участник драки из-за никаба в метро

Еще один участник нашумевшей драки в метро из-за никаба арестован. 21-летний Ибодуллозода М. из Таджикистана, напавший на пенсионерку, получил 13 суток ареста, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уроженец Таджикистана оказался тем самым спутником девушки в никабе, с которой пыталась снять головной убор пенсионерка. Когда женщина стала снимать на видео девушку в никабе, мужчина выбил планшет из ее рук, начал драться и кричать.

В суде он раскаялся и признал вину. Мужчину отправили под арест на 13 суток. Наказания не избежала и пенсионерка — ее арестовали на 7 суток. В отношении пожилой москвички составили протокол о хулиганстве.

Очевидцы сняли момент конфликта в подземке. В вагоне начался спор, который перерос в драку. При этом спутник девушки накинулся на пенсионерку и принялся кричать на нее. Женщина какое-то время лежала на полу. Девушку в никабе отвела от конфликтующих еще одна пассажирка.