В Москве пенсионерка попыталась сорвать никаб с пассажирки метро

Пенсионерку арестовали после попытки снять никаб с одной из пассажирок столичной подземки. В отношении пожилой москвички составили протокол о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в поезде на станции «Филатов луг». Наталья И. заметила в вагоне, по ее мнению, «подозрительную» пассажирку в никабе и начала ее снимать на телефон. Спутник пассажирки сделал 61-летней женщине замечание, после которого начался конфликт.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что в ходе конфликта пенсионерка хватала пассажирку за голову, пытаясь снять никаб.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые составили на пенсионерку протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил Наталье Ивановне наказание в виде 7 суток административного ареста.