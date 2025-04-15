«С*чка, это моя честь!»: видео драки из-за никаба в вагоне метро
Драка пассажиров из-за никаба в московском метро попало на видео
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Telegram-канал «Осторожно, новости» разместил видео драки из-за никаба в поезде московского метро.
Очевидцы сняли момент конфликта в подземке. В вагоне начался спор, который перерос в драку между пожилой пассажиркой, пытавшейся снять с девушки никаб, так как она показалась ей подозрительной.
При этом спутник девушки накинулся на пенсионерку и принялся кричать на нее.
«Это моя честь! Вы что делаете? С*чка! Это моя честь», — кричал мужчина.
Пенсионерка какое-то время лежала на полу. Девушку в никабе отвела от конфликтующих еще одна пассажирка.
В отношении пожилой москвички составили протокол о хулиганстве.