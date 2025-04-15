«С*чка, это моя честь!»: видео драки из-за никаба в вагоне метро

Драка пассажиров из-за никаба в московском метро попало на видео

Очевидцы сняли момент конфликта в подземке. В вагоне начался спор, который перерос в драку между пожилой пассажиркой, пытавшейся снять с девушки никаб, так как она показалась ей подозрительной.

При этом спутник девушки накинулся на пенсионерку и принялся кричать на нее.

«Это моя честь! Вы что делаете? С*чка! Это моя честь», — кричал мужчина.

Пенсионерка какое-то время лежала на полу. Девушку в никабе отвела от конфликтующих еще одна пассажирка.

В отношении пожилой москвички составили протокол о хулиганстве.