сегодня в 17:35

Арестован 19-летний мигрант, убивший парня на остановке в Электростали

19-летнего уроженца Таджикистана, который убил парня на остановке в Электростали, арестовали по ходатайству следователя. Он будет под арестом до 19 марта, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации пресс-службы прокуратуры Подмосковья, свою вину он признал частично.

19 января во Фрязеве на почве внезапно возникшего конфликта произошло убийство парня в автобусе. Его зарезал мигрант из Таджикистана. Погибшего юношу проводили в последний путь 21 января.

В материале РИАМО читайте о резонансном убийстве в Электростали, причинах конфликта и ходе расследования.

