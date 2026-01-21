«Не хотел, чтобы я плакала»: в Электростали прощаются с убитым на остановке парнем
Фото - © Медиасток.рф
В среду в подмосковной Электростали прощаются с 18-летним юношей, которого убили в поножовщине на автобусной остановке, сообщает MSK1.ru.
Около здания морга собрались десятки людей с букетами красных гвоздик, в том числе одногруппники по колледжу. Многие из них не могут сдержать слез.
«Он не хотел, чтобы я плакала. Если бы он увидел меня в слезах, то он бы начал рассказывать анекдот», — сказала одна из пришедших девушек.
19 января в Фрязеве на почве внезапно возникшего конфликта произошло убийство молодого человека в автобусе. Его зарезал мигрант из Таджикистана. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В материале РИАМО читайте о резонансном убийстве, причинах произошедшего и ходе расследования.
