«Не хотел, чтобы я плакала»: в Электростали прощаются с убитым на остановке парнем

В среду в подмосковной Электростали прощаются с 18-летним юношей, которого убили в поножовщине на автобусной остановке, сообщает MSK1.ru .

Около здания морга собрались десятки людей с букетами красных гвоздик, в том числе одногруппники по колледжу. Многие из них не могут сдержать слез.

«Он не хотел, чтобы я плакала. Если бы он увидел меня в слезах, то он бы начал рассказывать анекдот», — сказала одна из пришедших девушек.

19 января в Фрязеве на почве внезапно возникшего конфликта произошло убийство молодого человека в автобусе. Его зарезал мигрант из Таджикистана. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В материале РИАМО читайте о резонансном убийстве, причинах произошедшего и ходе расследования.

