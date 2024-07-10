Американские базы в Европе приготовили к отражению «диверсий» России

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Военные базы США в Европе перевели в режим повышенной готовности

Военные базы США в Европе перевели в режим повышенной готовности из-за «российской угрозы», пишет ТАСС .

Военные базы США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Экстренная мера введена из-за якобы предполагаемых диверсий со стороны связанных с Россией групп.

Подобные действия были предприняты 30 июня. Их связывали с возможностью терактов во время проведения Евро-2024 в Германии или Олимпиады во Франции.