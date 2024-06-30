Базы США в Европе перешли в режим повышенной готовности из-за угрозы теракта

Чиновники США сообщили о возможном теракте на американских базах в Европе

Американские чиновники сообщили, что с таким уровнем террористической атаки столкнулись впервые «как минимум за 10 лет», все военные объекты переведены в режим повышенной готовности, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Европейские власти ранее предупреждали, что во время Олимпийских игр во Франции и чемпионата Европы по футболу в Германии могут произойти теракты на базах США.

На данный момент не уточняется, какие разведывательные данные стали поводом для перехода работы в режим боевой готовности.

Уточняется, что целью террористической атаки могут быть как военные объекты США на территории Европы, так и военный персонал по отдельности.