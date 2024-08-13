Алаудинов: в украинский плен попали пятеро бойцов спецназа «Ахмат-Чечня»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг слухи о массовой сдаче в плен его бойцов, уточнив, что ВСУ захватили только пятерых солдат полка «Ахмат-Чечня». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

По его словам, в плен бойцы попали, сражаясь в неравном бою с украинскими силами. Всего ВСУ захватили пятерых солдат полка «Ахмат-Чечня», среди которых трое стрелков и двое связистов.

Алаудинов назвал сказками все новости о массовой сдаче в плен бойцов его подразделения, которые распространяют украинские медиа. Также, по его словам, ВС РФ уже уничтожили огромное количество живой силы и техники противника под Курском.

Алаудинов ранее отмечал, что бойцы подразделения «Ахмат» не сдаются в плен киевскому режиму. По его словам, они «сражаются как львы» и успешно ликвидируют врага.

Также Алаудинов рассказал, что все участки передвижения ВСУ под Курском контролируются ВС РФ. Кроме того, бесконтрольное передвижение украинских сил в том направлении полностью остановлено.