Al-Masry al-Youm: капитана затонувшего в Египте батискафа отпустили под залог

Капитана затонувшего в Египте батискафа отпустили под залог и подписку о невыезде, сообщает RT со ссылкой на Al-Masry al-Youm.

В материале также сообщается, что следственные органы проверяют документы, лицензии, записи о техобслуживании судна.

Батискаф «Синдбад» затонул у берегов Хургады 27 марта. В результате погибли шесть туристов из России.

Также известно, что судно начало погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за неправильных действий команды.