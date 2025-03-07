Актрису театра Надежды Бабкиной развели на 10 млн рублей с помощью ИИ

В Telegram Ишутиной пришло сообщение от контакта, который был подписан как директор Андрей Раготис. Контакт голосом мужчины заявил, что с певицей свяжется служба безопасности театра «Русская песня».

Ей действительно позвонили, провели профилактическую беседу о безопасности денежных средств, а затем внезапно сообщили, что со счета Ишутиной хотят украсть средства и сделать ее экстремисткой.

Преступники заявили, что деньги нужно перевести на безопасный счет, и она послушалась. В итоге мошенники звонили ей на протяжении трех месяцев. Каждый раз артистка переводила разные суммы на разные счета, а потом будто пришла в себя. Правда поняла, что лишилась уже 10 млн рублей.

Ранее житель Москвы передал мошеннику 300 тыс. долларов. Тот обещал обменять их на рубли, но вместо денег вручил москвичу билеты банка приколов.