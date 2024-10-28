Актер «Глухаря» Пономаренко разбил голову и умер в московской квартире

Бездыханное тело актера Юрия Пономаренко, который исполнял роль оперативника в сериале «Глухарь», обнаружили в его квартире в Москве. 27 октября он упал, разбил голову и умер от потери крови, сообщает SHOT .

Труп Пономаренко в трехкомнатной квартире на Высоковольтном проезде в московском районе Отрадное нашли актеры Альбина Лозовая и Ян Латышев. С ними мужчина снимал квартиру.

Пономаренко мог злоупотреблять алкогольными напитками. В последний раз он пришел домой утром в субботу, заперся в собственной комнате и оставался там.

Через день Латышев и Лозовая начали стучаться к Пономаренко. Однако мужчина игнорировал.

После этого Латышев и Лозовая зашли в комнату и обнаружили труп Пономаренко на диване. На ящиках и рядом со шкафом была кровь. Эксперты обнаружили на голове у скончавшегося травму затылка.

Ранее умер народный артист России Евгений Князев. Ему было 83 года.