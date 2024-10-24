Народный артист России Евгений Князев умер на 83-м году жизни
Ушел из жизни один из основателей тольяттинского драмтеатра «Колесо», народный артист России Евгений Князев, сообщается на странице администрации Тольятти в социальной сети «Вконтакте».
«Актер всегда отличался глубоким уважением к профессии, способностью превратить каждый выход на сцену в настоящий праздник искусства», — сообщается в некрологе.
Ему было 82 года. Евгений Князев посвятил 36 лет жизни городу Тольятти и театру, где создал более 40 ролей.
Дату прощания с артистом сообщат позже.
Ранее сообщалось, что ночью 20 октября на 95-м году жизни скончался актер Анатолий Гридин, известный массовому зрителю по роли в фильме «Женитьба Бальзаминова».