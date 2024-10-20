Умер актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин

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Ночью 20 октября на 95-м году жизни скончался актер Анатолий Гридин, известный массовому зрителю по роли в фильме «Женитьба Бальзаминова». Печальную новость сообщил коллектив Мариинского театра на своем официальном сайте .

Актерский и руководящий составы Мариинского театра выразили близким, родным и друзьям Гридина соболезнования по случаю его кончины.

«Блистательный характерный танцовщик и мастер пластической пантомимы, он запомнился зрителям как харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью», — говорится в некрологе Мариинского театра.

Анатолий Гридин стал членом труппы Мариинского театра (в прошлом Кировского — ред.) в 1952 году. В этот период была особая потребность в ярких личностях, способных талантливо перевоплощаться на сцене, демонстрируя зрителю разные характеры.