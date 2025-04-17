Аэропорты Владикавказа и Грозного не принимают и не выпускают самолеты Происшествия 17 апреля 2025 20:29

Временные ограничения на отправку и прием рейсов действуют в аэропортах Владикавказа и Грозного в четверг вечером, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Полеты ограничены с 19:52 по Москве для обеспечения безопасности пассажиров. Аналогичные ограничения введены с 18:30 в аэропорту Астрахани. А в аэрогавани Волгограда, наоборот, возобновили прием и отправку самолетов после снятия временных мер.