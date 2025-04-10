«Аэрофлот» ответил на сообщения об отказе двигателя лайнера, летевшего из Москвы
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«Аэрофлот» назвал не соответствующей действительности информацию, что в самолете рейса SU296 Москва — Денпасар отказал двигатель. Борт вернулся в Шереметьево не из-за проблем с двигателем, а из-за срабатывания индикации одной из систем лайнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Система, в которой произошло срабатывание, не связана с двигателями самолета. После инцидента капитан судна решил вернуться в столичный аэропорт согласно правилам обеспечения безопасности полетов, добавили в компании.
«Информация, распространяемая рядом СМИ и Telegram-каналов, об отказе двигателя на рейсе SU296 Москва — Денпасар за 10 апреля не соответствует действительности», — заявили в компании.
Самолет штатно приземлился в Шереметьево после запроса экстренной посадки.
Пассажиры улетят на индонезийский Денпасар на резервном рейсе. Вылет запланирован на 20:30 по московскому времени.
Изначально Telegram-канал «112» утверждал, что вылетевший из Москвы в Денпасар самолет уходил на экстренную посадку из-за отказа двигателя.