Адвокат Алешкин призвал назначить пожизненное за убийство ребенка в Петербурге

Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал дело об убийстве девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге. По его мнению, подозреваемый заслуживает самого строгого наказания.

«Я надеюсь, что здесь будет пожизненный приговор, и я не вижу вины родителей из-за патологии взрослого человека», — отметил Алешкин.

Юрист добавил, что действия несовершеннолетнего не имеют значения, так как взрослый обязан воздерживаться.

«Сегодня я вижу типичное „он сам виноват“, „плохая мать или семья“ — все это я слышал в Костроме и Мончегорске. Меня не интересуют патологические мотивы задержанного», — подчеркнул адвокат.

Алешкин также сообщил, что не верит в версию подозреваемого Петра Ж.

9-летний Паша пропал 30 января. В тот день он сначала гулял на улице, а вечером подрабатывал возле кафе — мыл стекла и фары автомобилей. Перед исчезновением мальчик сел в Toyota Fortuner. Вскоре после задержания обвиняемый признался, что убил ребенка. Тело мальчика нашли в одном из замерзших водоемов в Ленинградской области. Отмечается, что он был убит еще до того, как его труп сбросили в воду.

