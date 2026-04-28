7 человек получили травмы из-за падения деревьев в Подмосковье за двое суток

Семь человек пострадали за двое суток из-за прохождения мощного циклона в Подмосковье. Травмы люди получали в разных округах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Деревья падали в г. о. Мытищи, Подольск, Люберцы, Одинцовский, Лыткарино. Суммарно там пострадали семь человек, к счастью, никто не погиб.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС, в 31 Подмосковье упали 542 деревьев. Была повреждена 161 машина. А подача электричества была нарушена в 19 муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидируют последствия циклона «Илви». Он принес снегопад и сильный ветер. Были задействованы 260 единиц спецтехники и около 1,2 тыс. специалистов.

