В Подмосковье устраняют последствия циклона Илви

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия циклона «Илви», который принес снегопад и сильный ветер. Для обеспечения безопасного движения задействованы около 260 единиц спецтехники и почти 1200 специалистов, аномальная погода сохранится до среды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на региональных дорогах работают около 260 единиц спецтехники и почти 1200 сотрудников Мосавтодора. Специалисты обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, очищают тротуары и посадочные площадки.

«Дорожники обрабатывают проезжую часть против скользкости, убирают снег с тротуаров и посадочных площадок. Особое внимание уделяется уборке опасных участков дорог, где возможны заносы и гололедица — всего обработали против скользкости более 6 тысяч км региональных дорог и убрали порядка 400 упавших деревьев из-за сильного ветра и веса снега», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорожные службы продолжают мониторинг погодных и дорожных условий. Ведомство призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. При возникновении ЧС и ДТП необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.