48-летнего рабочего завалило горной массой и затянуло в дробилку

48-летнего сотрудника ООО «Фабрика строительного камня „Доломит“» в Казани завалило горной массой, а затем затянуло в щековую дробилку. Мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Республике Башкортостан.

Трагедия произошла 9 марта в Александровском подразделении фабрики в Белорецком районе. Слесарь по ремонту оборудования пытался очистить вибропитатель.

В это время случился обвал горной массы, налипшей на бункер. Сотрудника завалило, а затем затянуло в щековую дробилку. Он умер на месте.

Ситуацию расследуют компетентные органы. Обстоятельствам и причинам трагедии дадут правовую оценку, виновные понесут ответственность.

Ранее в Нальчике 10-летний мальчик умер после падения с качелей на детской площадке. Он упал под качели и получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

