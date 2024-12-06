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29-летний парень украл продукты к новогоднему столу в подмосковном гипермаркете

В гипермаркете в подмосковном Одинцове 29-летний мужчина украл продукты к новогоднему столу. Его задержали, сообщает « Осторожно, Москва ».

Мужчина пришел в гипермаркет и начал набирать дорогие продукты к Новому году. Парень решил воспользоваться кассой самообслуживания.

Там он заплатил только за самые дешевые товары. Продукты подороже оплачивать не стал и попытался выйти из магазина.

Охрана гипермаркета заметила кражу сразу и позвонила сотрудникам правоохранительных органов. Вора задержали. При нем обнаружили еду на 11 тыс. рублей.

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