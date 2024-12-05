Шоколад и мармелад подорожали сильнее всего среди сладостей в России

В 2024 году больше всего выросли цены на шоколад, на втором месте находится мармелад, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Шоколад

Существеннее всего с начала года вырос в цене шоколад,

«Если говорить о темном, подорожание составило 22,5% (средняя стоимость шоколадной плитки весом 90 г — 136,9 рубля), молочный шоколад и шоколад с начинками подорожал на 19% (стоимость 100-граммовой упаковки находится в районе 207 рублей)», — отмечает эксперт.

Мармелад

Следом идет мармелад, подорожавший на 12,9%. Средняя стоимость 250-граммовой упаковки составляет 131,1 рубля. Цены различны — от 50 рублей по акции до 320 рублей.

Конфеты

Конфеты с начала года выросли в цене на 8,4%. Килограмм обойдется в среднем в 552 рубля. Причем ценники могут различаться весьма существенно — от предложений за 180 рублей до 1360 рублей за кг, обращает внимание Калугин.

Пирожные

В среднем десерт вырос в цене на 8%: 300-граммовая упаковка стоит 261 рубль. Цены разнятся — от 134,99 рубля до 526 рублей.

Зефир

Зефир подорожал на 7%. Ценник вырос со 186,1 рубля до 199,6 рубля за 250 г. Цены различны — от 59,77 рубля по акции до 479,99 рубля.