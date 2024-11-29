В России перед Новым годом подорожает майонез

Компания «Эссен Продакшн АГ», которая выпускает майонез под брендом «Махеевъ» и другими, за последнее время дважды повышала стоимость своих товаров. Официальная причина в том, что подорожали ингредиенты для этих товаров, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на письмо изготовителя, отправленного ритейлерам.

С 15 декабря на 2,9-10% увеличится стоимость 21 наименования майонеза, который выпускается под брендами «Добрая хозяйка» и «Махеевъ». Также цена вырастет на 5-14,6% на четыре наименования майонезных соусов.

Подорожание затронет и два вида томатной пасты. Цена на нее увеличится на 5-10%.

Стоимость 800-граммовой банки «Махеевъ» — около 180 рублей. Цена товара массой 380 грамм — 100 рублей.

При этом изготовитель майонеза «Махеевъ» поднимал цены недавно — пару недель назад. Тогда на 10% увеличилась стоимость 18 наименований майонеза и двух майонезных соусов. Возможно, другие изготовители тоже поднимут цену на продукцию такого типа.

Ранее украинские дроны ударили по воронежскому заводу, который производит майонез.