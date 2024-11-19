Дроны ВСУ атаковали завод по производству майонеза под Воронежем
Более пяти беспилотников ВСУ атаковали Воронежскую область
Более пяти беспилотников ВСУ атаковали промышленное предприятие в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«На предприятии произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы», — написал глава области в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают экстренные службы.
По данным Telegram-канала Shot, речь идет о Евдаковском масложировом комбинате, выпускающем майонез.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что из-за сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений не выявлено. Всего было ликвидировано 12 БПЛА.