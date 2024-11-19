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Богомаз: пострадавших и разрушений после атаки дронов на Брянскую область нет

Из-за сбитых над Брянской областью беспилотников противника пострадавших и разрушений не выявлено, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Еще три БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что всего ликвидированы 12 беспилотников самолетного типа. Оперативные и экстренные службы региона работают на месте происшествия.

Украинские дроны продолжают атаковать различные регионы РФ. За ночь были ликвидированы 12 беспилотников, за утро — еще 13.