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Минобороны: 13 беспилотников ВСУ сбили над Брянской и Белгородской областями

Дежурные средства ПВО перехватили утром во вторник 13 украинских дронов самолетного типа над Брянской и Белгородской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 07:15 до 08:35 по московскому времени. 12 беспилотных аппаратов сбили над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

Таким образом, были пресечены попытки противника совершить террористические атаки в стране.

Также прошлой ночью в Ростовской и Белгородской областях ликвидировали 12 беспилотников.