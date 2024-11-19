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12 украинских беспилотников ликвидировали в двух областях РФ ночью

В Ростовской и Белгородской областях минувшей ночью сбили 12 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Они были перехвачены дежурными средствами ПВО. 11 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, еще один – над Белгородской областью.

Так, российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО отражает воздушную атаку ВСУ на регион. Ранен водитель грузового автомобиля.