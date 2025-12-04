289 мигрантов в «двушке»: женщину судят за фиктивную прописку иностранцев

39-летняя неработающая жительница Камчатки предстанет перед судом. Она фиктивно прописала в своей двухкомнатной квартире 289 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

В Петропавловске-Камчатском завершилось расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет мигрантов по месту пребывания. Перед судом предстанет 39-летняя женщина.

В период с апреля по октябрь 2025 года она прописала в своей квартире площадью 41 кв. м 289 иностранных граждан. Каждый мигрант платил злоумышленнице от 1500 рублей в месяц.

Возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении 80-летней женщины, которая подселила 17 киргизов в квартиру своей 100-летней мамы, ветерана Великой Отечественной войны. По словам фигурантки, ее уговорили сделать мигрантам прописку, чтобы они убирались на придомовой территории.

