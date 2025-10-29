В Москве дочь 100-летнего ветерана войны подселила к ней 17 киргизов

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 80-летней женщины Натальи, которая подселила 17 киргизов в квартиру своей 100-летней мамы, ветерана Великой Отечественной войны. По словам фигурантки, ее уговорили сделать мигрантам прописку, чтобы они убирались на придомовой территории, сообщает Mash .

Наталья живет с мамой Тамарой, которая в годы войны спасала центр Москвы от бомбежек и помогала раненым. Сейчас женщине 100 лет.

После выхода на пенсию 80-летняя Наталья занималась благоустройством двора, но в один момент хотела решить проблему с уборкой снега. Тогда же местный техник, 35-летний Кубанычбек, сказал женщине, что двор не чистят из-за невозможности набрать новых рабочих — претенденты есть, но они не могут работать без столичной прописки.

В итоге Наталью уговорили зарегистрировать 17 граждан Киргизии в квартире, где она жила вместе с мамой. По словам пенсионерки, дворники прожили с ними примерно месяц.

Позже обо всем узнала полиция. Теперь в отношении Натальи возбудили уголовное дело.

Руководство столичной компании, в которой трудились подселенные к ветерану мигранты, отказалось комментировать ситуацию.

