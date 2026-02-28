24 девочки погибли при ракетном ударе по школе на юге Ирана Происшествия сегодня в 14:53 Фото - © Кадр видео из соцсетей

Количество погибших учеников начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе» во время удара по округу Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана увеличилось до 24. Об этом рассказало агентство ISNA со ссылкой на местные власти, сообщает РИА Новости.