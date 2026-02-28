24 девочки погибли при ракетном ударе по школе на юге Ирана
Фото - © Кадр видео из соцсетей
Количество погибших учеников начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе» во время удара по округу Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана увеличилось до 24. Об этом рассказало агентство ISNA со ссылкой на местные власти, сообщает РИА Новости.
Удары по округу наносили военные Израиля и Соединенных Штатов.
Утром ЦАХАЛ превентивно ударил по Ирану. Были обстреляны правительственные и военные объекты в Тегеране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали крупную военную операцию против Ирана. У страны, по мнению Вашингтона, не должно быть ядерного оружия.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.