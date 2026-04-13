20 лошадей спасли из снежного плена в Дагестане, еще 10 животных погибли

В Дагестане спасли сразу 20 лошадей, оказавшихся в заточении из-за обильных снегопадов в горной местности. По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, десять животных из этого табуна не выжили, сообщает РИА Новости .

На границе Гумбетовского и Ботлихского районов завершились спасательные мероприятия для группы лошадей, заблокированных снегом. Аномальные погодные условия привели к тому, что животные оказались отрезаны на высокогорных участках. Несмотря на то, что 10 лошадей погибли, 20 были успешно перемещены в безопасную зону.

Подчеркивается, что ситуация осложнялась чрезвычайно тяжелыми погодными факторами: значительная толщина снежного покрова препятствовала движению, а низкая видимость вынуждала спасателей ориентироваться по компасу.

Как сообщили в министерстве, аналогичные ситуации наблюдаются и в других горных районах Дагестана. Обильные снегопады сделали множество пастбищ непригодными для использования, а животноводческие точки — недоступными из-за размытых дорог.

В настоящее время в ряде сложных районов также осуществляется перемещение скота на безопасные территории и обеспечивается доставка кормов. В местах, где еще невозможно использование тяжелой техники, местные фермеры создают пути для перемещения самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на людей обрушилась снежная лавина. Мать с ребенком оказались под завалами. Позднее в Сети появилось видео спасания женщины со школьником.

Также ранее Дагестан пережил крупнейшее наводнение, связанное с мощными ливнями. Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко рассказал, что пострадавший от подтоплений Дагестан необходимо очистить от ила, также в республике провести дезинфекцию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.