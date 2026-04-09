Онищенко: в Дагестане после сильных подтоплений необходима дезинфекция

«Сейчас люди начнут возвращаться в дома там, где не развалило не смыло. Во-первых, надо убрать ил, во-вторых, надо провести дезинфекцию. Потому что там, где надворные туалеты, это не в канализацию ушло, все подняло и занесло в дома, на улицу», — отметил он.

В ночь на 28 марта 2026 года на Республику Дагестан обрушились мощнейшие ливни, которые в считанные часы затопили улицы городов и поселков. Потоки мутной воды проносились по улицам, снося все на своем пути. По сообщениям синоптиков, всего за сутки в регионе выпало более 50 мм осадков — ливней такой невиданной силы здесь не видели больше 100 лет. В последний раз подобная стихия бушевала в регионе в марте 1919 года, тогда в населенных пунктах также были отмечены серьезные подтопления и разрушения.

Уже к обеду 28 марта стало понятно, что ситуация серьезная. Больше всего сообщений о затоплениях приходило из Махачкалы: в некоторый районах города уровень воды, идущей с возвышенностей непрерывным потоком, поднялся до полутора метров, она смывала машины, скамейки, торговые палатки и мелкие хозпостройки. В столице Дагестана был введен режим ЧС. Также подтопления наблюдались в Каспийске, Буйнакске, Хасавюрте и множестве более мелких населенных пунктов.

