2-летняя девочка выпала из окна столичной многоэтажки, когда ее мать отвлеклась

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Маленькая девочка выпала из окна многоэтажки на северо-востоке Москвы

Девочка 2023 года рождения оперлась на москитную сетку и выпала из окна многоквартирного дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия случилась в тот момент, когда мать малышки ненадолго вышла в другую комнату. Ребенок выжил, но попал в больницу.

Бутырская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты начатой проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге выпал из окна девятилетний мальчик с детским аутизмом. Он в тяжелом состоянии в реанимации.