Ребенок выпал из окна в Петербурге

Происшествия
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Фото - © безопасные_окна-вертикаль-01/Медиасток.рф

В Санкт-Петербурге выпал из окна девятилетний мальчик с детским аутизмом, передает 78.ru.

Ситуация произошла в Калининском районе города. Ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Позднее стало известно, что ребенок вылез в открытую форточку сам. Семья является благополучной и на учете не состоит.

Мальчик был доставлен в больницу им. Раухфуса. У пациента зафиксировали серьезные травмы и в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.