Ребенок выпал из окна в Петербурге
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В Санкт-Петербурге выпал из окна девятилетний мальчик с детским аутизмом, передает 78.ru.
Ситуация произошла в Калининском районе города. Ребенок выпал из окна четвертого этажа.
Позднее стало известно, что ребенок вылез в открытую форточку сам. Семья является благополучной и на учете не состоит.
Мальчик был доставлен в больницу им. Раухфуса. У пациента зафиксировали серьезные травмы и в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.