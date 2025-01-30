1rnd: ростовские инспекторы ДПС дважды вымогали взятку у бойца СВО

О происшествии рассказал сам участник спецоперации, записав видеообращение. По словам мужчины, инспекторы остановили его автомобиль на улице Станиславского в ночь на 25 января. Выяснилось, что у бойца были проблемы с документами на авто: он не успел поставить машину на учет, так как находился в зоне боевого соприкосновения.

По словам военного, один из инспекторов прямо сказал ему, что это не является оправданием. Он запросил с мужчины 25 тыс. рублей и только в этом случае пообещал отпустить его.

Военный поехал на вокзал, снял деньги и отдал их инспекторам ДПС. Затем, по словам бойца СВО, они по рации сообщили другому экипажу, те тоже стали вымогать деньги. Военный также отдал им 25 тыс. рублей.

После этого военный пообещал, что не оставит вопрос с коррупцией в регионе просто так. В результате правоохранители задержали подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Боец СВО потребовал от инспекторов ДПС публичных извинений.

Ранее бойца СВО развернули на входе в караоке-бар в Люберцах. Он был одет в форму и носил государственные награды.