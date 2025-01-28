Бойца СВО развернули на входе в караоке-бар в Люберцах

Бойца СВО в форме и с госнаградами не пустили в караоке-бар в Подмосковье

Военнослужащий Владислав Берляков, известный под позывным Моцарт, рассказал, что его не пустили в караоке-бар в Люберцах. Он был одет в форму и носил государственные награды, сообщает NEWS.ru .

Ему заявили, что на его одежде имеется «запрещенная в ЕС символика». Он отметил, что аналогичные случаи имели место в рядах других заведений.

Военный выразил надежду, что компетентные органы обратят внимание не только на заведения, которые уже прекратили свою работу, но и на те, которые продолжают функционировать.

«И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — заключил Берляков.