Бойца СВО развернули на входе в караоке-бар в Люберцах
Бойца СВО в форме и с госнаградами не пустили в караоке-бар в Подмосковье
Военнослужащий Владислав Берляков, известный под позывным Моцарт, рассказал, что его не пустили в караоке-бар в Люберцах. Он был одет в форму и носил государственные награды, сообщает NEWS.ru.
Ему заявили, что на его одежде имеется «запрещенная в ЕС символика». Он отметил, что аналогичные случаи имели место в рядах других заведений.
Военный выразил надежду, что компетентные органы обратят внимание не только на заведения, которые уже прекратили свою работу, но и на те, которые продолжают функционировать.
«И при помощи небезразличных журналистов эти заведения будут озвучены, будут показаны и компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — заключил Берляков.