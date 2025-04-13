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Федеральные власти США предъявили 17-летнему Никите Касапу из Висконсина обвинения в двойном убийстве родителей, которое, по версии следствия, должно было финансировать покушение на американского президента Дональда Трампа, сообщает РЕН ТВ .

Как следует из судебных документов, подросток действовал под влиянием экстремистской идеологии.

Он украл 10 000 долларов и документы родителей после убийства. В его телефоне обнаружены материалы запрещенного неонацистского «Ордена девяти углов».

Следствие считает, что подозреваемый планировал использовать «самостоятельность и средства» для атаки на главу Белого дома.

Департамент шерифа установил, что Касап находился под влиянием радикальных взглядов, ставивших целью свержение правительства США.

Ранее сообщалось о возможных связях киевского режима с покушением на Трампа в 2024 году.