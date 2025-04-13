17-летний неонацист из Висконсина планировал убийство Трампа
Федеральные власти США предъявили 17-летнему Никите Касапу из Висконсина обвинения в двойном убийстве родителей, которое, по версии следствия, должно было финансировать покушение на американского президента Дональда Трампа, сообщает РЕН ТВ.
Как следует из судебных документов, подросток действовал под влиянием экстремистской идеологии.
Он украл 10 000 долларов и документы родителей после убийства. В его телефоне обнаружены материалы запрещенного неонацистского «Ордена девяти углов».
Следствие считает, что подозреваемый планировал использовать «самостоятельность и средства» для атаки на главу Белого дома.
Департамент шерифа установил, что Касап находился под влиянием радикальных взглядов, ставивших целью свержение правительства США.
Ранее сообщалось о возможных связях киевского режима с покушением на Трампа в 2024 году.