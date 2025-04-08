Сын Трампа связал Киев с покушением на отца

Дональд Трамп-младший заявил, что власти Украины утаили информацию о попытке обвиняемого в покушении на его отца — Райана Рута — приобрести оружие через украинские каналы, сообщает РИА Новости .

По мнению Трампа-младшего, сокрытие фактов о покупке оружия «значительно серьёзнее», чем отсутствие благодарности Украины за американскую помощь.

Он также назвал Рута «социопатом», который планировал убийство экс-президента и намекнул на возможные мотивы украинской стороны.

Ранее издание Daily Mail опубликовало расследование, согласно которому украинские кураторы могли быть причастны к подготовке покушения на Трампа в сентябре 2024 года.