Покушавшийся на Трампа пытался купить оружие через украинца

За несколько недель до ареста 58-летний Райан Уэсли Рут, обвиняемый в попытке убийства Дональда Трампа, вёл переговоры о приобретении тяжёлого вооружения через украинские источники, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на The New York Post.

Как следует из судебных документов, опубликованных изданием, злоумышленник через зашифрованный мессенджер пытался купить ручной противотанковый гранатомёт и переносной зенитный комплекс Stinger

В переписке Рут прямо связывал свои планы с желанием предотвратить переизбрание Трампа: «Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран». Он также отправил предполагаемому поставщику фото предвыборного самолёта экс-президента с пометкой о регулярных вылетах.

Прокуроры используют переписку об оружии как ключевое доказательство умысла, что грозит обвиняемому многолетним тюремным сроком.

15 сентября 2024 года агенты Секретной службы задержали Рута в гольф-клубе Trump International в Уэст-Палм-Бич, обнаружив его с винтовкой СКС.