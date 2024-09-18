Подозреваемый в покушении на Трампа останавливался в казармах ВСУ

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут во время посещения Киева останавливался в казармах украинских военных частей, сообщает RT со ссылкой на Time.

«Рут был „по сути бездомным“ в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей», — отмечается в публикации.

Кроме того, подозреваемый часто и эксцентрично появлялся в центре Киева.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что американское правительство несколько раз получало заявления о том, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трамп вел себя странно. Более того, по словам медсестры Челси Уолш, мужчина грозил совершить покушение на четырех известных политиков — президента РФ Владимира Путина, главу КНДР Ким Чен Ына, Дональда Трампа и президента США Джо Байдена.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября. Раут хотел выстрелить в Трампа, когда кандидат в президенты США играл в гольф. Мотивом могло стать нежелание Трампа помогать Украине.