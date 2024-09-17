Подозреваемый в покушении на Трампа Раут хотел убить 4 влиятельных политиков

Американское правительство несколько раз получало заявления о том, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трамп вел себя странно. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Раут долгое время был «проукраинским» активистом на Западе. Мужчина довольно странно вел себя, из-за чего собеседники, с которыми он проводил встречи, часто жаловались на него силовикам.

Например, медсестра Челси Уолш сказала, что Раут — один из наиболее опасных граждан США, которые участвуют в украинском конфликте. Это произошло после того, как мужчина угрожал применить насилие, беседуя с ней в Киеве в 2022 году.

По словам медсестры, Раут грозил совершить покушение на четырех известных политиков — президента РФ Владимира Путина, главу КНДР Ким Чен Ына, Трампа и Джо Байдена. В тот же период Уолш пожаловалась на него работникам таможни и пограничной службы в вашингтонском аэропорту.

Экс-работница центрального разведывательного управления США Сара Адамс говорила, что Раут на Украине занимался передачей гуманитарной помощи. Там он заслужил славу мошенника и «чокнутого».

Ранее произошло второе покушение на Трампа. Раута задержали 15 сентября за попытку выстрелить в политика из автомата Калашникова во время игры в гольф. Арестованный сказал, что хотел убить кандидата в президенты, поскольку тот не хотел помогать Украине.