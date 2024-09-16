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Покушавшийся на Трампа объяснил, что хотел убить его из-за отказа в помощи Киеву

Райан Уэсли Раут, задержанный за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, объяснил, что пытался убить его из-за высказываний против помощи Украине. Об этом сообщает SHOT .

Как рассказал Раут, он занимался поиском добровольцев для интернационального легиона на Украине. Американец также посещал Киев.

Самого мужчину не взяли воевать из-за возраста и состояния здоровья, но предложили поработать вербовщиком и собирать пожертвования.

Раут совершил попытку покушения на Трампа 15 сентября. Злоумышленника задержали при попытке выстрелить в политика из автомата Калашникова, когда тот играл в гольф во Флориде.

После покушения американский политик Вивек Рамасвами призвал власти страны усилить охрану Дональда Трампа и защищать его так же, как президента.