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В США призвали охранять Трампа наравне с Байденом

Власти должны усилить охрану кандидата в президенты США Дональда Трампа и охранять его также как главу государства Джо Байдена, заявил американский политик Вивек Рамасвами.

«Я призываю Секретную службу немедленно усилить защиту президента Трампа до того же уровня, который они обеспечивают Байдену», — цитирует газета «Известия» слова политика.

В кандидата в президенты Дональда Трампа пытался стрелять из автомата Калашникова 58-летний американец Райан Уэсли Раут рядом с полем для гольфа во Флориде.

Его уже задержали. Позже Трамп сообщил, что с ним все в порядке.

Раут известен своей проукраинской позицией, он участвовал в вербовке наемников в ВСУ.