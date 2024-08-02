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15 человек спасли из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле

Спасатели вытащили из-под завалов разрушенного взрывом газа дома в Нижнем Тагиле 15 человек, в том числе семь детей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого пятиэтажного дома. Предварительно, причиной ЧП стал взрыв газа. Погибли четыре человека.

Также на месте трагедии 24 раза психологи МЧС оказали помощь людям. По данному случаю поступило 60 обращений на телефон горячей линии (8-343-346-13-19).

От места ЧП специалисты вывезли свыше 400 тонн строительного мусора.

Всего в поисково-спасательной операции в городе принимают участие 550 человек и 74 единицы техники.